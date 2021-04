Covid-19

A agência de notação financeira Fitch prevê que a economia angolana cresça 1,7% este ano, sustentando a estimativa no aumento da produção e da procura externa de petróleo, potenciando as exportações no segundo semestre.

"Prevemos um modesto crescimento de 1,7% para Angola este ano, depois de uma recessão de cinco anos", escreveram os analistas da agência de 'rating', apoiando a sua previsão na "subida da produção interna de petróleo e na procura externa, que vão sustentar a recuperação das exportações angolanas mais para o final do ano".

Numa análise às principais economias da África Austral, enviada aos investidores e a que a Lusa teve acesso, os analistas da agência de notação financeira detida pelos mesmos donos da consultora Fitch Solutions escreveram que a expansão de 1,7% "está bem abaixo do crescimento da população, nos 3,3%, o que significa que o PIB per capita vai continuar a cair e a insatisfação popular vai aumentar".