Covid-19

A Ordem dos Advogados considera que o Juízo Local Criminal e o Juízo de Instrução Criminal de Lisboa não têm condições para os advogados de turno, em tempo de pandemia, e pediu uma audiência à ministra da Justiça.

O bastonário Luís Menezes Leitão visitou hoje os dois juízos, localizados no Edifício B do Campus da Justiça de Lisboa, juntamente com o juiz presidente da Comarca de Lisboa, Artur Cordeiro, e no final disse à agência Lusa que as instalações para os advogados que estão em escala presencial são exíguas e sem condições mínimas, temendo que, caso haja um surto de covid-19, "a situação se torne muito complicada".

"Ficámos muito preocupados com as condições das salas nas quais se podem juntar quatro a oito pessoas, porque não têm ventilação artificial e, se houver um surto, pode acontecer uma tragédia", afirmou o bastonário, considerando precipitada a decisão da Direção-geral da Administração da Justiça (DGAJ) de obrigar os advogados de turno a permanecerem nos tribunais em vez de os contactar, caso haja diligências.