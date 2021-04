Actualidade

O presidente da Câmara de Boticas classificou hoje como "uma catástrofe" a exploração de lítio prevista para o concelho e salientou que esta mina vai contra o Património Agrícola Mundial, distinção conquistada pelo Barroso há três anos.

A Savannah, empresa que quer explorar lítio em Covas do Barroso, concelho de Boticas, anunciou na sexta-feira que a Agência Portuguesa do Ambiente (APA) considerou conforme o Estudo de Impacte Ambiental (EIA) para a mina do Barroso e que o projeto irá seguir, agora, para consulta pública.

Fernando Queiroga, presidente daquele município do distrito de Vila Real, afirmou à agência Lusa que o projeto mineiro "representa uma catástrofe" para o concelho e considerou que vai também contra o Património Agrícola Mundial, classificação atribuída ao Barroso a 19 de abril de 2018 pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO).