As lojas do centro comercial Ubbo, na Amadora, reabriram hoje às 10:00 em ponto, num momento assinalado com largada de 'confetti', música e bailarinos, enquanto várias dezenas de pessoas faziam fila à porta de algumas lojas, sobretudo de vestuário.

Pelas 09:00, vários lojistas ultimavam os preparativos para a tão desejada reabertura, depois de cerca de três meses fechados, na sequência de um segundo confinamento decretado em janeiro, face ao aumento do número de covid-19.

Para o diretor geral do Ubbo, Tiago Santos Pereira, o dia de hoje está a ser vivido com "muita alegria", "serenidade" e "confiança" de que os clientes se vão sentir seguros para voltar a frequentar espaços como os centros comerciais.