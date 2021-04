Cabo Verde/Eleições

O Movimento para a Democracia (MpD) venceu as sétimas eleições legislativas cabo-verdianas de domingo com quase 49% dos votos e uma maioria absoluta no parlamento, permitindo reconduzir Ulisses Correia e Silva, líder do partido, como primeiro-ministro.

Segundo dados atualizados pelas 11:30 locais (13:30 em Lisboa) pela Comissão Nacional de Eleições (CNE) e pela Direção-Geral de Apoio ao Processo Eleitoral (DGAPE), através da página oficial destas eleições, o MpD lidera a contagem global com 109.388 votos (48,8%) e 37 deputados (de um total de 72), quando estão apurados os resultados provisórios de 1.460 mesas de voto (98,6% do total), registando-se uma taxa de abstenção global de 42,2%.

Desde domingo à noite que o MpD aguardava a eleição do 37.º deputado para confirmar a maioria absoluta, o que só aconteceu esta manhã, com a distribuição de um eleito para o MpD e outro para o Partido Africano da Independência de Cabo Verde (PAICV, oposição) no círculo eleitoral da América, ficando ainda por distribuir dois deputados relativos ao círculo eleitoral da Europa e Resto do Mundo.