Actualidade

Uma nova fábrica de calçado vai começar a produzir em maio no concelho de Cinfães, no âmbito de uma estratégia de desenvolvimento económico iniciada em 2014, disse hoje à agência Lusa o presidente da autarquia, Armando Mourisco.

Esta será a terceira fábrica de calçado a surgir desde então neste concelho do norte do distrito de Viseu e, numa primeira fase, empregará 20 pessoas, sobretudo mulheres.

"Em 2014, fizemos um trabalho de pesquisa de mercado para ver quais os setores estratégicos para desenvolver a economia do concelho. Além do turismo, da construção e do agroalimentar, surgiu o setor do calçado, pela proximidade a Felgueiras, que já não tinha mão-de-obra suficiente", contou Armando Mourisco.