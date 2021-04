Timor-Leste/Cheias

As crianças timorenses deslocadas em centros de acolhimento na sequência das cheias provocadas pelo ciclone Seroja vão beneficiar a partir de hoje da dinamização de atividades lúdico-pedagógicas, uma iniciativa lançada pela UNICEF, em que participa a cooperação portuguesa.

A iniciativa, promovida pela UNICEF (Fundo das Nações Unidas para a Infância) e pelo Ministério da Educação, Juventude e Desporto (MEJD) timorense, no âmbito da resposta à situação de emergência da Ação Conjunta para a Educação em Timor-Leste (ACETL), contará com a participação de docentes voluntários dos projetos da cooperação portuguesa FOCO.UNTL e PRO-Português.

O lançamento da iniciativa, que contou com a presença do embaixador de Portugal em Díli, José Pedro Machado Vieira, ocorreu num espaço dedicado às crianças, criado no centro de acolhimento instalado no edifício do INFORDEPE, onde cerca de 50 voluntários mobilizados pela UNICEF e parceiros nesta ação desenvolverão atividades com as crianças afetadas pela calamidade que recentemente assolou o país.