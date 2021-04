UE/Presidência

A presidência portuguesa do Conselho da União Europeia (UE) disse hoje ter "chegado o momento" de os cidadãos da União Europeia contribuírem para moldar uma Europa que responda às suas expectativas.

"Chegou o momento de os nossos cidadãos partilharem ativamente as suas apreensões e as suas ideias", salientou, em comunicado, o primeiro-ministro, António Costa, a propósito do lançamento, hoje, da plataforma digital multilingue através da qual qualquer cidadão pode contribuir para a Conferência sobre o Futuro da Europa.

"Esperamos continuar a forjar, juntos, a Europa do futuro, uma Europa mais justa, mais verde e mais digital, que responda às expectativas dos nossos cidadãos", adiantou o primeiro-ministro, num comunicado conjunto com os outros copresidentes do evento que arranca oficialmente em 09 de maio: os presidentes do Parlamento europeu, David Sassoli, e da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.