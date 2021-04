Actualidade

A militante feminista saudita Loujain al-Hathloul, detida no seu país durante um longo período, foi hoje contemplada com o Prémio dos direitos humanos Vaclav Havel 2020 do Conselho da Europa, anunciou a instituição pan-europeia.

Loujain al-Hathloul, 31 anos, é apresentada pelo Conselho da Europa como "uma das líderes do movimento feminista na Arábia Saudita".

"Militou para pôr termo ao sistema de tutela masculina, contra a proibição de conduzir imposta às mulheres e ainda por uma melhor proteção das mulheres vítimas de abusos no reino", sublinha a organização pan-europeia.