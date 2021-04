Moçambique/Ataques

A ministra da Justiça de Moçambique pediu hoje a criação de tribunais específicos para julgar crimes de guerra em Cabo Delgado, onde as forças governamentais combatem grupos insurgentes há três anos.

"É preciso reforçar e capacitar os tribunais de modo que haja um tratamento próprio para estes diferentes tipos de crime", declarou Helena Kida, falando à comunicação social, à margem de um evento público em Maputo.

A província de Cabo Delgado, Norte do país, é alvo há três anos de ataques classificados como terroristas, incursões que já causaram a morte de, pelo menos, 2.500 pessoas, segundo contabilidade feita pela Lusa, e uma crise humanitária com mais de 700 mil deslocados, segundo as Nações Unidas