A Escola Secundária de Albufeira, no distrito de Faro, vai hoje realizar testes de despiste à covid-19 a todos os seus 920 alunos, professores e funcionários, num total de 1.200 testes, disse à Lusa a diretora do agrupamento.

"Estão todos a ser testados hoje ao longo do dia e prevê-se no final do dia que toda a população escolar da escola secundária" esteja testada, adiantou Sérgia Medeiros, notando que os 1.200 testes incluem pessoal docente e não docente também dos 2.º e 3.º ciclos, já que o número de casos por 100.000 habitantes no concelho não permitiu o avanço para a terceira fase de desconfinamento.

No dia em que arrancam em todo o país as aulas presenciais nos graus de ensino secundário e superior, o sentimento de regresso à escola é "um misto de ansiedade e muita alegria", confessou a diretora do Agrupamento de Escolas Albufeira Poente, que tem um total de oito escolas e 2.203 alunos.