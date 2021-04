Actualidade

O Convento São Francisco, em Coimbra, vai retomar a programação do semestre que tinha dedicado à União Europeia, reagendando espetáculos que tiveram que ser cancelados devido à pandemia, foi hoje anunciado.

O espaço cultural gerido pela Câmara Municipal de Coimbra (CMC) tinha apresentado no início do ano o programa "Semestre Europeu - A Europa em Coimbra 2021", a decorrer durante a presidência portuguesa do Conselho da União Europeia (UE).

No entanto, com o início do confinamento em janeiro, foram suspensas todas as apresentações que estavam programadas, retomando agora em abril.