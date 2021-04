Covid-19

Portugal continua a descer na lista de países com mais novos casos de infeção pelo SARS-CoV-2 por milhão de habitantes nos últimos sete dias, um indicador que reduziu de 58,27 para 49,13 na última semana.

Segundo o 'site' estatístico Our World in Data, neste indicador o país continua no percentil 80 de um índice em que à cabeça surge o Uruguai, que desceu de 1.105 para 826 mas continua a ser o país com mais de um milhão de habitantes em pior situação, seguido de Chipre (775), Turquia (710), Bahrain (642) e Suécia (604).

A média diária mundial de novas infeções nos últimos sete dias situa-se em 98,2 (um aumento de 13 por cento em relação à semana passada) e na União Europeia está em 306, uma descida de 1%.