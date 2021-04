PRR

Quase metade dos empresários e gestores considera que o Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) "não terá significado" para a atividade da sua empresa, segundo os resultados de um inquérito apresentados hoje pela CIP - Confederação Empresarial de Portugal.

"Na opinião dos empresários e gestores de topo das empresas 48% consideram que o PRR não terá significado para a atividade da sua empresa" e "apenas 17% consideram que pode ser significativo (12%) ou muito significativo (5%)", enquanto 35% dizem que terá "mais ou menos" impacto, indicam os resultados.

O inquérito, realizado no âmbito do projeto "Sinais Vitais", desenvolvido pela CIP, em parceria com o Marketing FutureCast Lab do ISCTE, contou com uma amostra de 618 empresas, das quais 4% grandes empresas.