Actualidade

Os concursos para elaboração de projeto da nova Linha de metro Casa da Música - Santo Ovídeo e de metrobus Império - Boavista vão ser lançados a 23 de abril e 21 de maio, respetivamente, foi hoje divulgado.

A informação relativa à nova linha Porto-Vila Nova de Gaia e ao metrobus para a zona ocidental do Porto foi avançada pelo presidente da Metro do Porto, Tiago Braga, na reunião do executivo portuense desta manhã.

A ligação de BRT (Bus Rapid Transit] Império - Boavista, no Porto, vai ter uma extensão de 3,70 quilómetros e sete novas paragens, ligando à rede atual na estação Boavista, com rebatimento na Estação Casa da Música, representando um investimento de 66 milhões de euros.