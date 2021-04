Euro2020

A UEFA anunciou hoje que as decisões sobre as cidades-sede que vão receber os jogos do Euro2020 vão ser anunciadas na sexta-feira, explicando que foram analisadas alternativas a Dublin, Munique e Bilbau.

Em conferência de imprensa, o presidente do organismo que tutela o futebol europeu, Alexander Ceferin, revelou que foi decidido adiar a decisão até sexta-feira.

Mais tarde, em comunicado, a UEFA explicou que o seu comité executivo analisou "várias opções de jogos agendados para os estádios de Bilbau, Dublin e Munique, onde atualmente não há presença confirmada de espetadores".