Covid-19

A Itália registou 8.864 novas infeções e 316 mortes com o novo coronavírus nas últimas 24 horas, enquanto instituições de ensino, governos regionais e sindicatos debatem o regresso ao ensino presencial na próxima segunda-feira.

O número de novos casos representa uma diminuição de 3.830, quando comparados com 12.694 no domingo, embora o número de testes também tenha sido muito menor.

As mortes com covid-19, por outro lado, aumentaram de 251 para 316, elevando o número total de mortes para 117.243 desde o início da crise sanitária na Itália, em fevereiro do ano passado, com um total 3.878.994 infeções.