Actualidade

A consultora NKC African Economics alertou hoje que a África subsaariana vai perder terreno para as regiões mais desenvolvidas nos próximos anos e que as divergências entre os países da região vão ser mais notórias.

"A África subsaariana parece ir perder terreno para os países mais ricos nos próximos anos, e as divergências entre os países dentro da região vão ser ainda mais notórias", alertam os consultores, num comentário às conclusões das Perspetivas Económicas Mundiais: África subsaariana, divulgadas na semana passada pelo Fundo Monetário Internacional (FMI).

Na análise ao documento do FMI, os analistas da filial africana da Oxford Economics escrevem que "o FMI não oferece nenhuma solução fácil para os governos africanos, mas salienta as recomendações de política que há anos vem advogando, como fomentar o investimento privado, providenciar redes de segurança social mais fortes e facilitar a diversificação económica, que se tornaram mais urgentes do que nunca".