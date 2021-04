Superliga

O presidente do Bayern de Munique, Karl-Heinz Rummenigge, mostrou-se hoje contra a criação da Superliga europeia de futebol e considerou que a nova competição "não vai resolver os problemas financeiros" decorrentes da pandemia de covid-19.

"Não acredito que a Superliga vai resolver os problemas financeiros dos clubes europeus originados pela pandemia do novo coronavírus. Os clubes devem, sim, trabalhar em conjunto para assegurar que os custos, sobretudo os salários de jogadores e comissões de agentes, estão de acordo com as receitas, de forma a tornar todo o futebol europeu mais equilibrado", transmitiu Rummenigge, em comunicado divulgado no site oficial do Bayern.

De resto, o antigo internacional alemão assegurou que os bávaros, vencedores da última edição da Liga dos Campeões, não integraram o grupo de emblemas que criaram a Superliga europeia.