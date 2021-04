Covid-19

Apenas 10% das empresas consideram que vão conseguir até final de 2021 atingir um nível económico semelhante ao anterior à pandemia de covid-19, segundo um estudo divulgado hoje pela CIP - Confederação Empresarial de Portugal.

Este é um dos resultados do 14.º inquérito realizado no âmbito do projeto "Sinais Vitais", desenvolvido pela CIP, em parceria com o Marketing FutureCast Lab do ISCTE, que conta com uma amostra de 618 empresas, das quais 4% grandes empresas.

De acordo com o documento, "apenas 10%" dos gestores e empresários consideram que, no seu setor, a recuperação se dará até final de 2021, verificando-se a mesma percentagem (10%) para os que acreditam que ocorrerá depois de 2023.