O futebolista Heung-Min Son, do Tottenham, mostrou-se hoje "sem palavras para descrever como se sente" com a saída do treinador José Mourinho dos 'spurs', enquanto o colega Harry Kane realçou o "prazer de trabalhar" com o português.

No dia em que o técnico luso deixou o leme dos londrinos, após um ano e cinco meses, e poucas horas depois de o Tottenham ser anunciado como membro fundador da nova Superliga europeia, que ameaça a 'hierarquia' do futebol, os dois melhores jogadores da equipa lamentaram a saída e desejaram sorte para o futuro.

"Não tenho palavras para descrever como me sinto, foi um prazer trabalhar com você. Sinto muito que as coisas não tenham dado certo e estou muito grato pelo tempo que passámos juntos. Boa sorte e tudo de bom para o futuro", despediu-se o avançado coreano, na rede social instagram.