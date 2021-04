Actualidade

O vice-presidente do Brasil, Hamilton Mourão, afirmou hoje que o país não deve comportar-se como um mendigo na procura de recursos para combater o desflorestamento ilegal, três dias antes da cimeira do clima organizada pelos Estados Unidos.

Questionado pelos jornalistas se o Brasil espera financiamento externo para promover políticas para a preservação do meio ambiente, Mourão, que também preside ao Conselho Nacional da Amazónia, disse que a tendência é de que outros governos esperem resultados antes de enviar ajuda financeira ao país.

"A gente não tem que ser mendigo nisso aí. Vamos colocar a coisa muito clara (...) O Brasil é responsável só por 3% das emissões no mundo. Desses 3%, 40% é o desflorestamento, ou seja, 1,2% do que se emite no mundo é responsabilidade do desflorestamento nosso aqui. Tem que fazer nossa parte, dentro do Acordo de Paris", afirmou o vice-presidente brasileiro.