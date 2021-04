RCA

Cerca de três meses depois, Luanda acolhe novamente, a convite do Presidente angolano, uma mini-cimeira da Região dos Grandes Lagos para discutir a segurança na República Centro-Africana na presença dos líderes deste país, Ruanda, Congo e Sudão.

Alem do anfitrião, João Lourenço, presidente em exercício da Conferência Internacional da Região dos Grandes Lagos (CIRGL), estarão na reunião os presidentes da República Centro-Africana (RCA), Faustin Touaderá, do Ruanda, Paul Kagame, da República do Congo, Dennis Sassou Nguesso e o presidente do Conselho Soberano de Transição da República do Sudão, Abdul Fatah al-Burhan.

Vão igualmente participar delegações de alto nível em representação do Chade, Camarões e República Democrática do Congo.