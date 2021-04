Actualidade

Espaços mais inclusivos nas cidades, a partir de políticas de género e de inclusão, foram temas de um debate realizado hoje, no âmbito do Congresso Mundial de Arquitetos, que decorre na cidade do Rio de Janeiro, no Brasil.

A discriminação no mercado laboral de arquitetura, no Brasil, em termos de género e de cor de pele, e o impacto da luta das mulheres na transformação de Barcelona, dominaram o encontro virtual entre a arquiteta brasileira Gabriela de Matos, promotora do projeto Arquitetas Negras do Brasil, e a argentina Zaida Muxi, investigadora das questões de género aplicadas ao urbanismo e à arquitetura

Zaida Muxi fez uma ampla exposição sobre políticas adotadas na cidade de Barcelona, em Espanha, e explicou como a luta das mulheres desde a década de 1980, para criar uma cidade com espaço público mais inclusivo, tem transformado aquela metrópole.