Covid-19

Paris, 19 abr 2021 (Lusa) -- o Presidente francês, Emmanuel Macron, disse que a França vai aliviar progressivamente as restrições de viagens "no início de maio", apesar de o número de doentes hospitalizados estar há várias semanas acima dos 30 mil.

Numa entrevista à cadeia de televisão americana CBS, divulgada no domingo ao final do dia, Emmanuel Macron, reiterou que as restrições às viagens entre a França e os restantes países europeus, assim como com os Estados Unidos, vão ser progressivamente aliviadas a partir do início de maio.

"Vamos aliviar progressivamente as restrições no início de maio para os cidadãos franceses e europeus, mas também para os cidadãos americanos", explicou o chefe de Estado gaulês.