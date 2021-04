Actualidade

A Caixa Geral de Depósitos (CGD) anunciou hoje, em Joanesburgo, que cerca de metade do negócio na África do Sul advém de clientes sul-africanos sem relação direta com Portugal.

"Neste momento, cerca de 50% por cento do nosso negócio já advém de clientes sul-africanos que não têm qualquer relação direta ou imediata ao nosso país", referiu o responsável da CGD, Álvaro Legoinha, na abertura do novo escritório de representação em Joanesburgo.

"Entendemos que faz todo o sentido estarmos presencialmente na África do Sul, onde temos milhares e milhares de clientes", salientou o responsável português, sublinhando que a abertura do novo escritório marca o regresso presencial da Caixa Geral de Depósitos à África do Sul, após a venda de 100% do Mercantile Bank realizada há dois anos a um grupo bancário sul-africano.