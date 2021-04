Actualidade

O Coliseu do Porto vai assinalar os seus 80 anos com o regresso dos "icónicos" Concertos Promenade, duas novas produções de ópera e Circo no Verão, anunciaram hoje os responsáveis da casa de espetáculos.

Durante uma conferência de imprensa para apresentar a programação até ao final deste ano, a presidente da direção do Coliseu, Mónica Guerreiro, frisou que a aposta na produção própria "mais do que triplica" face a 2020.

Um dos destaques é o regresso dos "icónicos" Concertos Promenade, conceito iniciado em Portugal por esta sala de espetáculos na temporada 2005/2006 e que, até 2013/2014, atraiu 130 mil espectadores, segundo informação distribuída aos jornalistas.