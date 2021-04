Etiópia

A União Europeia apelou hoje à Eritreia para cumprir a sua promessa e retirar "imediatamente" as suas tropas na região etíope de Tigray, onde têm apoiado o Exército federal contra as autoridades regionais, em conflito com Adis Abeba.

O primeiro-ministro etíope, Abiy Ahmed, Prémio Nobel da Paz em 2019, lançou uma intervenção militar em 04 de novembro para derrubar a Frente de Libertação do Povo Tigray (TPLF), o partido eleito e no poder no estado, e declarou a vitória em 28 de novembro, ainda que os combates continuem.

O Exército federal etíope foi apoiado por forças da Eritreia. Depois de vários dias, Abiy Ahmed declarou vitória em 28 de novembro, com a captura da capital regional, Mekele, frente à TPLF que, até à chegada de Abiy Ahmed, controlou a Etiópia durante quase 30 anos.