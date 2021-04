Covid-19

As autoridades de saúde de Cabo Verde anunciaram hoje mais uma morte por covid-19 na ilha de São Vicente e 162 novos infetados pelo novo coronavírus, elevando para 20.627 os casos positivos acumulados em todo o arquipélago.

O Ministério da Saúde e da Segurança Social informou em comunicado que os laboratórios de virologia analisaram 940 amostras nas últimas 24 horas, dos quais 161 deram resultado positivo para o novo coronavírus, numa taxa de positividade de 17,1%.

Com 215 amostras analisadas, a cidade da Praia diagnosticou mais 41 novos casos, enquanto ainda na ilha de Santiago há mais infetados em São Domingos (6), São Lourenço dos Órgãos (3) e São Salvador do Mundo, Tarrafal, Santa Cruz e São Miguel, todos com um cada.