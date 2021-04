Actualidade

O secretário-geral do PS, António Costa, homenageou hoje, dia do 48.º aniversário do partido, os primeiros 115 autarcas socialistas eleitos em 1976 e afirmou que sos militantes do partido são mais importantes do que os líderes.

"O PS é muito mais do que as lideranças circunstanciais que em cada momento fazem a vida do PS", disse António Costa no Teatro Capitólio, em Lisboa, na sessão evocativa dos 48 anos do partido, fundado em 1973.