Cabo Verde/Eleições

A Organização das Nações Unidas saudou hoje a realização "pacífica e harmoniosa" das eleições legislativas em Cabo Verde, no domingo, que resultaram na maioria absoluta do MpD no parlamento e na reeleição do primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva.

Num comunicado enviado hoje às redações, o secretário-geral da ONU, António Guterres, elogiou "todas as partes pela condução pacífica e harmoniosa das campanhas e sondagens" no país.

Para Guterres, todo o processo pré-eleitoral e o dia das votações "demonstram a forte cultura democrática de Cabo Verde".