Venezuela

O Programa Mundial de Alimentos da ONU (PMA) assinou segunda-feira um memorando de entendimento com o Governo venezuelano para iniciar operações no país com as crianças nas escolas em situação de vulnerabilidade a serem o alvo prioritário.

"A operação chegará até 185 mil crianças, até o final deste ano, mas o plano será ampliado progressivamente até 1,5 milhões de crianças nas escolas das zonas mais afetadas pela falta de alimentos, até o final do ano letivo 2022-2023", explica-se num comunicado do Governo do Presidente, Nicolás Maduro.

No documento explica-se que o "orçamento anual previsto é de 190 milhões de dólares [157,75 milhões de euros], que fazem parte do Plano de Resposta Humanitária da ONU para a Venezuela".