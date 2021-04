Actualidade

O ex-vice-Presidente norte-americano Walter Mondale, morreu com 93 anos, um ícone liberal que perdeu as eleições presidenciais após dizer abertamente aos eleitores para esperarem um aumento de impostos se ganhasse.

A família de Mondale disse que o ex-governante morreu na segunda-feira em Minneapolis.

Mondale foi procurador-geral e senador no Minnesota. Seguiu as pisadas do seu mentor político, Hubert H. Humphrey, até à vice-presidência, servindo sob o comando de Jimmy Carter de 1977 a 1981.