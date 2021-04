Actualidade

A dispensa de medicamentos para o tratamento tabagismo contendo nicotina de venda livre aumentou 0,8% em 2020 face ao ano anterior, enquanto o fármaco de vareniclina sujeito a receita médica e comparticipado sofreu uma quebra de 29%.

Os dados constam de uma análise feita pela Autoridade Nacional do Medicamento, sobre o uso destes medicamentos antitabágicos entre 2016 e 2020 publicada no boletim Infarmed Notícias, hoje disponível no 'site'.

"O ano de 2020 foi marcado pela pandemia de covid-19 e pelo período de confinamento mais acentuado entre março e maio", sendo que durante este ano, a dispensa de medicamentos com nicotina aumentou 0,8% face ao ano de 2019, indica o estudo.