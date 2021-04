Actualidade

O Governo paquistanês anunciou que vai apresentar hoje uma resolução no parlamento para expulsar o embaixador francês, uma decisão tomada após ter chegado a acordo com islamitas para pôr fim aos protestos no país.

"Apresentaremos hoje uma resolução na Assembleia Nacional [AN, câmara baixa] sobre a expulsão do embaixador francês", anunciou o ministro do Interior, Sheikh Rashid, num vídeo publicado na rede social Twitter.

No entanto, a NA adiou na segunda-feira as suas sessões para quinta-feira.