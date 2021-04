Actualidade

A qualidade do ar em Macau melhorou em 2020, em relação a 2019, no ano em que a pandemia paralisou praticamente a economia do território, anunciaram hoje as autoridades.

"Quanto à qualidade do ar, a poluição atmosférica em Macau melhorou no ano 2020. O número de dias com qualidade do ar 'bom' observado em todas as estações de monitorização de Macau em 2020 foi superior ao registado em 2019, anunciaram os Serviços de Estatística e Censos, em comunicado.

"Relativamente ao número de dias com qualidade do ar 'insalubre', realça-se que em todas as estações se observaram decréscimos significativos do número de dias", lê-se na mesma nota.