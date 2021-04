Actualidade

As indústrias do mar pretendem investir 5.000 milhões de euros em Portugal até 2030, apelando a um total de 2.500 milhões de euros da Europa para cumprir este objetivo, segundo o Conselho Estratégico para Economia do Mar da CIP.

De acordo com este órgão da CIP - Confederação Empresarial de Portugal, "as indústrias do mar querem investir em Portugal 5.000 milhões até 2030 - em setores que vão dos portos e da construção naval à pesca e à transformação do pescado, da biotecnologia azul ao turismo e à economia do ambiente --, necessitando de 2,5 mil milhões de euros da Europa para relançar o setor", lê-se num comunicado.

Citado na mesma nota, Manuel Tarré, presidente do órgão, disse que "os 252 milhões de euros de verbas europeias anunciados pelo senhor primeiro-ministro no novo capítulo que será incluído no Plano de Recuperação e Resiliência - PRR são um primeiro passo nesta estratégia a dez anos".