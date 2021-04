Cabo Verde/Eleições

O Presidente da República de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca, vai ouvir na quarta-feira os representantes dos partidos com assento parlamentar, com vista à indigitação do primeiro-ministro, após a vitória do MpD nas eleições legislativas de domingo.

De acordo com uma nota divulgada pelo próprio chefe de Estado, as reuniões com os três partidos com representação parlamentar após as eleições legislativas visam a "indigitação, para posterior nomeação, de novo primeiro-ministro", nos termos da Constituição da República.

O Movimento para a Democracia (MpD) venceu as sétimas eleições legislativas cabo-verdianas, realizadas no domingo, com quase 49% dos votos e uma maioria absoluta no parlamento, permitindo reconduzir Ulisses Correia e Silva, líder do partido, como primeiro-ministro.