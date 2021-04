Actualidade

As perseguições, crimes e violência religiosa agravaram-se em Moçambique, onde a principal ameaça é o extremismo islâmico, segundo o relatório da Fundação AIS sobre a liberdade religiosa no mundo, divulgado hoje.

O estudo, que avaliou 196 países, entre meados de 2018 e 2020, coloca Moçambique entre as 23 nações africanas onde a liberdade religiosa está ameaçada e alerta para o risco de progressão do "jihadismo transnacional" no continente africano, protagonizado por "cerca de duas dezenas de grupos" que atuam e cooperam "cada vez mais ativamente" em 14 países.

Destaca, neste contexto, a entrada de Moçambique para "o sinistro clube" dos países que acolhem os grupos islâmicos mais ativos na África Subsaariana, registando a deterioração da liberdade religiosa com perseguições, crimes de ódio e violência desencadeada por motivos religiosos.