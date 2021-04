25 Abril

A Iniciativa Liberal (IL) acusou hoje a comissão promotora do desfile do 25 de Abril de tentar impedir o partido de participar nas comemorações, pretendendo os liberais organizar o seu próprio desfile no mesmo dia e local.

Em comunicado, a IL recorda que "participa nas comemorações do 25 de Abril na Avenida da Liberdade, em Lisboa, desde 2018, após se ter formalizado como partido", mas que este ano "vê a Comissão Promotora do evento a tentar impedir essa participação".

"Porque a liberdade não tem donos, a Iniciativa Liberal mantém o objetivo de celebrar o dia da Liberdade desfilando no dia 25 de Abril na Avenida da Liberdade com ponto de encontro marcado para as 15h00 na Rotunda do Marquês de Pombal", anuncia.