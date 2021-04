Actualidade

Os bancos vão continuar a apertar os critérios de concessão de crédito a empresas e a particulares, que serão "ligeiramente mais restritivos" devido à "maior perceção de riscos" associados às perspetivas económicas, revela hoje um inquérito do BdP.

Segundo a edição de abril do "Inquérito aos Bancos sobre o Mercado de Crédito" do Banco de Portugal (BdP), no primeiro trimestre de 2021 os critérios de concessão de crédito tornaram-se "ligeiramente mais restritivos no crédito a empresas, designadamente a PME [pequenas e médias empresas], e no crédito ao consumo e outros fins".

Já no crédito à habitação ficaram "praticamente inalterados".