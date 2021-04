Autárquicas

A Federação Distrital de Leiria do PS chumbou a recandidatura do atual presidente Valdemar Alves à Câmara de Pedrógão Grande, disse hoje à agência Lusa o líder daquele organismo.

Walter Chicharro, salientou que o "voto é secreto", mas "houve uma votação taco a taco", tendo o nome de Valdemar Alves sido recusado para uma nova candidatura por uma diferença de "quatro votos".

"O presidente da Federação irá agora conversar com a Direção Nacional do PS para chegar a um entendimento e ver como se resolve a situação", revelou o socialista, ao lembrar que há uma premissa da estrutura nacional que autoriza todas as recandidaturas do PS.