Actualidade

O PSD afirmou hoje que só apoiará uma "medida pontual" de criminalização do enriquecimento ilícito se esta for "eficaz e constitucional", fazendo questão de distinguir a crise da justiça do combate à corrupção.

Questionada pela Lusa sobre o apelo feito na segunda-feira pelo Presidente da República para que se encontre o meio adequado para criminalizar o enriquecimento injustificado, fonte da direção do PSD começou por separar os vários planos.

"Antes de mais é preciso esclarecer: Uma coisa é a crise da Justiça, outra é o combate à corrupção e outra ainda - pontual - é a criminalização do enriquecimento ilícito", refere a mesma fonte, numa resposta enviada à Lusa por escrito.