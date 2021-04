Síria

Uma residente de Damasco tornou-se a primeira mulher a concorrer às eleições presidenciais na Síria, anunciou hoje o presidente do parlamento sírio.

As eleições presidenciais, as segundas desde o início da guerra civil no país há dez anos, são vistas como uma votação simbólica para a reeleição do Presidente, Bashar al-Assad.

O escrutínio decorre em 26 de maio e os sírios que residem no estrangeiro votam em 20 de maio.