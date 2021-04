Covid-19

Mais de 69.700 residentes na Madeira já foram vacinados contra a covid-19, estando 7,7% da população da região com a vacinação completa, informou hoje o Governo Regional.

"Até ao dia 18 de abril, foram administradas na Região Autónoma da Madeira, 69.737 vacinas contra a covid-19 desde o dia 31 de dezembro de 2020", lê-se no boletim da vacinação divulgado pelo gabinete do secretário regional da Saúde e Proteção Civil do arquipélago.

A Madeira tem uma população residente que ronda as 260 mil pessoas.