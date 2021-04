Actualidade

O PS defende o fim da "discriminação" dos portugueses residentes no estrangeiro, que têm de pagar "o dobro dos impostos" nas transações em Portugal, o que os socialistas consideram "injusto" e que contribui para uma má imagem do país.

Em declarações à agência Lusa, o deputado socialista eleito pelo círculo da Europa, Paulo Pisco, disse que esta é "uma discriminação que já foi sancionada e objeto de muitas observações, quer por tribunais europeus, quer por tribunais nacionais".

De acordo com o grupo parlamentar do PS, em sede de tributação das mais-valias imobiliárias (IRS) realizadas em Portugal por um não residente, a matéria coletável sujeita a imposto é constituída atualmente pela totalidade (100%) do saldo apurado entre as mais-valias e as menos-valias imobiliárias realizadas em Portugal no mesmo ano, após a aplicação de uma correção monetária.