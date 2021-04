Actualidade

O presidente do CDS-PP afirmou hoje que mantém a confiança política em Rui Barreto, líder do CDS/Madeira, depois de suspeitas sobre o financiamento do partido, indicando que "não foi registado nenhum empréstimo feito ao partido".

"Sim, mantenho a confiança política na medida em que não foi cometida nenhuma ilegalidade", afirmou o líder democrata-cristão à margem de uma visita a duas esquadras da PSP no concelho de Odivelas, distrito de Lisboa.

Salientando que "nas contas do CDS, quer a nível central quer regional, não foi registado nenhum empréstimo feito ao partido", Francisco Rodrigues dos Santos defendeu que "a nível pessoal o que cada um entende como mais vantajoso ou oportuno ou avalizado para a sua esfera privada depende de cada um".