Actualidade

O Chade realizará eleições "livres e democráticas" após um "período de transição" de 18 meses, em que o país será liderado por um conselho militar presidido pelo filho do Presidente, Idriss Déby Itno, morto em batalha, anunciou hoje o exército.

"O Conselho Militar de Transição (TMC), presidido pelo tenente-general Mahamat Idriss Déby, 37, filho do falecido Presidente, garante a independência nacional, a integridade territorial, a unidade nacional, o respeito pelos tratados e acordos internacionais, e assegura a transição por um período de 18 meses", anunciou o porta-voz do exército, general Azem Bermandoa Agouna, na televisão estatal, numa declaração assinada pelo novo homem forte do regime no Chade.

"Novas instituições republicanas serão criadas no final da transição através da organização de eleições livres, democráticas e transparentes", adiantou.