UE/Presidência

A ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social apelou hoje a todos os Estados-membros da União Europeia para concretizarem em medidas reais a visão ambiciosa de uma Europa que combate a exclusão das pessoas com deficiência.

Ana Mendes Godinho, a quem coube apresentar as conclusões dos dois dias de trabalhos da videoconferência de alto nível sobre a Estratégia Europeia para os Direitos das Pessoas com Deficiência 2021-2030, no âmbito da presidência portuguesa do Conselho da União Europeia, defendeu que todos os países têm "um grande e intenso caminho a percorrer".

"Este é o caminho para a Europa que queremos e ambicionamos, uma Europa social, verdadeiramente inclusiva, onde todos contam e ninguém é deixado para trás", sublinhou a ministra portuguesa.