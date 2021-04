Actualidade

A Polícia Judiciária realizou hoje buscas em instalações da Câmara Municipal de Lisboa, no Campo Grande e Paços do Concelho, após denúncias no âmbito de diversos processos urbanísticos, adiantou a autarquia.

Numa nota enviada à agência Lusa, a Câmara de Lisboa refere que as buscas "resultaram de várias denúncias, incluindo participação ao Ministério Público", relativas a processos urbanísticos como a Operação Integrada de Entrecampos e também às obras da Segunda Circular, canceladas pelo município, e à requalificação da piscina da Penha de França.

TYS // VAM